كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن أمنيته في أن تشهد المرحلة القادمة تغييراً في حياته، وأن يصبح أكثر هدوءاً واستقراراً، ويبتعد عن بعض العادات والتصرفات التي لم تعد تناسبه مع تقدمه في العمر.



استعادة ذكريات



وقال الفيشاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى التوبة، مطالباً جمهوره بالدعاء له، موضحاً: «نفسي أتوب، ويا ريت الناس تدعيلي بالتوبة»، مؤكداً رغبته في الوصول إلى حالة أكبر من الهدوء والرضا عن حياته.



علاقته بوالديه



واستعاد الفنان المصري جانباً من علاقته بوالدته خلال طفولته، موضحاً أنها كانت أكثر صرامة معه في سنواته الأولى، قبل أن تتحول علاقتهما لاحقاً إلى مزيج من الأمومة والصداقة.



وأوضح الفيشاوي أن والديه لم يتعاملا معه داخل المنزل باعتباره ابناً لفنانين، وكانت أجواء الأسرة بعيدة عن تفاصيل العمل الفني، لكنه تعلم منهما عدداً من القيم المهمة.