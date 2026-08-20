ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدتين لممارستهما الدعارة،
وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدتين لممارستهما الدعارة،
وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
The police in the Medina region, in coordination with the General Administration for Community Security and the fight against human trafficking, apprehended two expatriates for engaging in prostitution.
They were detained, and legal actions were taken against them, and they were referred to the Public Prosecution.