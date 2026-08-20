ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدتين لممارستهما الدعارة،

وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.