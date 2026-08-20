ألقت السلطات الأمريكية القبض على أم تبلغ من العمر 26 عاماً في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، بعد ظهورها في مقاطع مصورة صادمة وهي تشعل النار داخل منزلها وتسكب الشمع الساخن على ابنتيها، في واقعة انتهت بتوجيه اتهامات جنائية إليها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعدما استُدعيت فرق الإطفاء إلى منزل ميليزا كامبوس سانشيز إثر اندلاع حريق، قبل أن يعثر المحققون على مقاطع فيديو نشرتها الأم عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، أمام نحو 55 ألف متابع.

وأظهرت المقاطع كامبوس سانشيز وهي ترقص داخل مطبخ منزلها مرتدية قناعاً فضياً، قبل أن تسكب مادة على كومة من الملابس وتشاهدها وهي تشتعل، فيما ظهرت في مقطع آخر وهي تسكب الشمع الساخن على جسدها.

لكن المقاطع الأكثر إثارة للقلق أظهرت الأم وهي تقطر الشمع المنصهر على ابنتيها، فيما كانتا تبكيان، بحسب ما أوردته السلطات في تفاصيل التحقيق.

وقالت الابنة الكبرى للمحققين إنها وشقيقتها شاهدتا والدتهما وهي تشعل النار داخل المنزل، كما رمت كوباً زجاجياً على الأرض أثناء الرقص، قبل أن تتمكن من إخماد الحريق باستخدام وعاء من الماء.

وخلال تفتيش المنزل، عثر المحققون على القناع الفضي الذي ظهرت به الأم في المقاطع، إلى جانب مادة قابلة للاشتعال وولاعة، وهي مضبوطات عززت رواية السلطات بشأن ملابسات الحريق والمقاطع المنشورة.

وتشير التحقيقات إلى أن الواقعة جاءت بعد أسبوع فقط من إبلاغ زوج كامبوس سانشيز، الذي كان منفصلاً عنها ويقيم لدى والديه، السلطات بمخاوفه على أطفاله، متحدثاً عن سلوكيات أثارت قلقه بشأن سلامتهما.

وبحسب إفادته، كانت زوجته قد حاولت الانتحار قبل فترة قصيرة من الواقعة، وهو ما دفعه إلى التواصل مع السلطات والإعراب عن مخاوفه على ابنتيه.

وكانت كامبوس سانشيز تنشر بصورة متكررة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها وهي ترقص وتمارس التمارين الرياضية، غير أن بعض منشوراتها أثارت مخاوف متزايدة.

ومن بين تلك المنشورات صور ظهرت فيها، في السادس من أغسطس، وهي تضع مسدساً في فمها، قبل أن تقول لاحقاً إن السلاح المستخدم كان مجرد لعبة.

وألقت السلطات القبض على كامبوس سانشيز، ووجهت إليها اتهامات تشمل إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، إضافة إلى إضرام حريق من الدرجة الأولى.