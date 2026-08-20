استهل فريق أتلتيكو مدريد مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا» بالفوز على ضيفه ملقا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء) على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

ثنائية في ربع ساعة

افتتح الوافد الجديد كانغ إن لي التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 70، بعدما استلم الكرة في الجبهة اليمنى، واخترق إلى العمق، ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس ملقا.

وضاعف أليخاندرو باينا تقدم «الروخي بلانكوس» بهدف ثانٍ في الدقيقة 85، من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة، وفشل حارس الضيوف في إبعادها عن الشباك.

غياب ألفاريز

وغاب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز عن أتلتيكو مدريد لعدم جاهزيته البدنية، بعد جدل واسع حول مستقبله، إذ أصرت إدارة النادي على استمراره، رغم رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة.