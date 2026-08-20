في عملية أمنية خاطفة، نجح رجال الجمارك في صالة «T4» بمطار الكويت الدولي في إسقاط مخطط شيطاني أعده أكثر من مسافر من الجنسية الهندية، ظنوا أنهم ابتكروا حيلة معقدة لتجاوز أجهزة التفتيش وتهريب كمية من الذهب الخالص عيار 24 نحو مدينة أحمد آباد.

لكن «اليقظة الأمنية» للجمارك الكويتية كانت بالمرصاد، ليتحول مخطط التهريب الذكي إلى جريمة مكشوفة ومحاضر ضبط قضائية في لحظات.

ذهب خالص في أزياء عادية

بدأت الدراما أثناء خضوع المسافرين لإجراءات المغادرة، حيث أثارت تحركات مسافرين هنديين ارتياب المفتشين، ليتبين عقب التفتيش الدقيق أن الراكبين حوّلا أجزاء من ملابسهما الشخصية إلى مناجم ذهب مموهة:

الراكب الأول: نجح في صب 353 غراماً من الذهب عيار 24 الصافي على شكل «إبزيم حزام»، وطلاء الذهب باللون الأسود الداكن ليبدو كحزام عادي للغاية.

الراكب الثاني: سار على الخطى ذاتها بتحويل 340 غراماً إلى إبزيم حزام أسود، بينما قام بطلاء 162 غراماً أخرى بمادة فضية مضللة وشكّلها على هيئة سوار لإخفاء لمعان الذهب.

إلا أن إجمالي المضبوطات التي بلغت 855 غراماً من أصفى أنواع الذهب لم تشفع لأصحابها أمام الفحص التخصصي، لتعلن الإدارة العامة للجمارك في الكويت تحرير محضري ضبط رسميين.

وأحيل المتهمان والمضبوطات فوراً إلى النيابة العامة وجهاز الاختصاص لتنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهما، مؤكدة أن أجهزة المطار في الكويت تقف بالمرصاد لجميع أساليب التمويه الحديثة.