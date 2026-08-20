في اتحاد علمي بارز يدشن مرحلة جديدة في حرب البشرية ضد الأورام الخبيثة، أعلن فريق بحثي مشترك من جامعة «سيتشينوف» الطبية الروسية ومراكز أبحاث صينية، عن تطوير نظام علاج ضوئي ديناميكي فريد يعتمد على «ليزر ذكي» يملك قدرة دقيقة على سحق الخلايا السرطانية وتحييد الأنسجة السليمة تماماً.

يمثل هذا الابتكار طوق نجاة جديداً لمواجهة أشرس أنواع الأورام المستعصية، كسرطان الرئة، إذ يركز على تدمير «الخلايا الجذعية السرطانية» التي طالما شكلت العقدة الأكبر في الطب الحديث بفضل قدرتها الفائقة على مقاومة العلاجات وإعادة تنشيط الورم.

خدعة «المادة المضيئة».. كيف يعمل السلاح الجديد؟

تعتمد التقنية الثورية على خطوتين ذكيتين تجعلان الخلايا الخبيثة مكشوفة تماماً أمام أشعة الضوء:

المادة المحسّسة للضوء: ابتكر الباحثون مركّباً كيميائياً خاصاً يرتبط فوراً بأغشية الخلايا السرطانية، مما يرفع حساسيتها للضوء لدرجات قياسية.

الضربة الضوئية الموجهة: تُسلط أشعة الليزر نحو هذه الخلايا المحسّسة، لتبدأ تفاعلات داخلية تؤدي إلى تحلل الخلايا وتدميرها حيوياً دون إلحاق أي أذى بالخلايا المحيطة.

وأظهرت التجارب المخبرية الأولى التي أُجريت على مزارع مكثفة لخلايا سرطان الرئة، نتائج حبست أنفاس الأوساط الطبية:

تراجع كثافة الورم: انخفضت كثافة الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 50% و66% (إلى النصف أو الثلث) في زمن قياسي.

شلل الخلايا الجذعية: تراجع عدد الخلايا الجذعية السرطانية التي تعتبر المسؤول الأول عن انتشار الورم، بنسبة تراوحت بين 30% و40%.

الموت الخلوي المبرمج: فقدت الخلايا المتبقية القدرة على الانقسام والنمو، ودخلت تلقائياً في عملية «الاستماتة» (الموت الذاتي للخلية).

وأكد العلماء أن هذه النتائج الاستثنائية تمثل خطوة كبرى نحو تطوير «علاج شخصي موجه»، مع التخطيط لبدء تجارب عملية على نماذج بيولوجية أكثر تعقيداً تمهيداً لاعتماد التقنية رسمياً في المستشفيات.