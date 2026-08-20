أشاد المدير الفني لفريق الخلود ديس باكنغهام، بالفوز على مستضيفه فريق جدة والتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء الذي كسبه الخلود بخماسية نظيفة، إذ أوضح المدير الفني لفريق الخلود أنه سعيد بالانتصار والتأهل وراضٍ تمامًا عن أداء فريقه، لا سيما في الشوط الأول، مبينًا أن الفريق فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتحكم في أحداثه، مؤكدًا جاهزية فريقه للاستحقاقات القادمة بعد خوض مباراتين في جدة خلال أسبوع واحد.



وأكّد أن الفريق واصل المستويات الإيجابية التي قدمها في مواجهته السابقة أمام الاتحاد، معبرًا عن سعادته بتسجيل اللاعب إيكر كورتاجارينا ثلاثة أهداف، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل بداية جيدة تتطلب الاستمرار والمحافظة على النسق ذاته خلال الفترة القادمة.



وبين أن الهدف الرئيسي يتمثل في تطوير اللاعبين الشباب، موضحًا أن الفريق يضم عددًا من العناصر الواعدة في مختلف المراكز، وأن تطور هؤلاء اللاعبين سينعكس بصورة مباشرة على مستوى الفريق وأدائه في المنافسات المختلفة.



من جانبه، أوضح مدرب فريق جدة ماهر الشمري أن الفريق مر بظروف صعبة أثرت على جاهزيته قبل انطلاق الموسم، مبينًا أن عدد اللاعبين المتاحين له قبل إحدى الحصص التدريبية الأخيرة لم يتجاوز 14 لاعبًا، الأمر الذي فرض عليه إجراء تغييرات في التشكيلة لم تكن ضمن حساباته.



وأكد امتلاكه خبرة سابقة في دوري الدرجة الأولى «يلو» من خلال تدريب عدة أندية، مبينًا أن الظروف الحالية تختلف عن تجاربه السابقة، وأن النادي يواجه تحديات مالية أثرت على بعض الجوانب الفنية والإعدادية، من بينها عدم إقامة معسكر تحضيري للموسم.



وعبّر عن تقديره لجهود إدارة النادي في ظل الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي جاء مغايرًا للتوقعات التي كانت لديه قبل بداية الموسم، ومؤكدًا أهمية تقديم الدعم اللازم للأندية التي تعمل في ظروف استثنائية.



وأكد أن دوره يتركز على العمل الفني مع المجموعة المتاحة من اللاعبين، مبينًا أن ملفات التعاقدات والجوانب الإدارية لا تدخل ضمن مسؤولياته المباشرة، وأن تركيزه ينصب على تطوير أداء الفريق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة بالإمكانات المتوفرة.