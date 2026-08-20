وسط تأكيدات على مقتل خبراء من الحرس الثوري في مواجهات بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابية، اندلعت اليوم (الخميس)، اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيا الحوثي في منطقة البرح غرب محافظة تعز.



وقالت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» إن القوات الحكومية نفذت ضربات دقيقة ومركزة بالمدفعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة البرح، كما اعترضت مسيّرة.



بدوره، قال قائد منطقة البرح العميد نعمان الفاطمي: «تمكنا من تحقيق نتائج ميدانية في مواجهتنا مع مليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي»، لافتاً إلى أن الجيش اليمني فاجأ المليشيا بإستراتيجيات جديدة في القتال.



وأكد الفاطمي نجاح الجيش في إفشال مخططات المليشيا والتعامل مع تحركاتها ومحاولاتها للتسلل، لافتاً إلى أن القوات الحكومية في البرح لقنت الحوثي دروساً قاسية.



في غضون ذلك، تناقلت وسائل إعلام يمنية معلومات عن نقل طائرات مخصصة لجوانب إنسانية جرحى من الحرس الثوري إلى خارج اليمن.



ونقلت قناتا «العربية والحدث» عن مصادر عسكرية قولها إن 3 خبراء أجانب على صلة بالحرس الثوري قتلوا في المواجهات باليمن أحدهم عراقي.



وأشارت المصادر إلى إصابة قائد اللواء الثالث بما يسمى «ألوية الفتح» الحوثية بغارة مسيّرة.



في غضون ذلك، شكا سكان يمنيون في صنعاء من رفض المستشفيات استقبال جثامين ذويهم بمبرر أن ثلاجات الموتى ممتلئة جراء الحرب.



وقال أحد اليمنيين، توفي شقيقي نتيجة خلافات شخصية ونظراً لطبيعة القضية ووجوب إبقاء الجثة في الثلاجة حتى استكمال التحقيق تفاجأنا برفض مسؤولي ثلاجات المستشفيات استقبال الجثمان بحجة أنها ممتلئة وأن هناك توجيهات حوثية بتوفير ثلاجات لظروف خاصة بالمليشيا.



في غضون ذلك، قال مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ» إن المليشيا وزعت عدداً من الجثث على ثلاجات مستشفيات خصوصا بعد استقبال المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفى العسكري جثث عدد من القتلى.



وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مقتل أكثر من 280 حوثياً فيما تواصل المليشيا التعتيم على خسائرها، وتكتفي بالتشييع بشكل سري للقتلى كل في منطقته.



من جهته، أقر عضو المجلس السياسي للمليشيا الحوثية سلطان السامعي، بقرب سقوط المليشيا الحوثية، واعترف بأن السقوط بات حتمياً لكنه نصح مليشياته بالذهاب إلى حوار جاد ومصالحة وسلام شامل لتجنب ذلك.



وتأتي تصريحات السامعي في الوقت الذي ألمحت فيه قيادات حوثية إلى وجود عزوف ورفض لدعم مليشياته من قبل القبائل اليمنية، إضافة إلى فرار عدد من مسلحي القبائل الذين غرر بهم من الجبهات، لكنهم أرجعوا ذلك إلى فساد عدد من القيادات، في حين ألمحت أخرى بشكل غير مباشر أن الأسباب تعود إلى الخسائر الكبيرة وعدم تكافؤ المعركة.