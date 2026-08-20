شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده التام لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية واستقرارها، بما يحافظ على أمن المنطقة ويحول دون اتساع دائرة التوترات الإقليمية.



وأكد السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم (الخميس)، أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن في ظل تداعياته على استقرار المنطقة، فضلاً عن آثاره الاقتصادية والتجارية.



وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض حدة التصعيد الراهن، مؤكداً في هذا السياق موقف القاهرة الداعم والمساند لأمن دولة قطر وسائر الدول العربية.



وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والتنسيق المشترك بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وحضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والدكتور بدر عبد العاطي، وزير المالية، وأحمد كجوك، ورئيس المخابرات العامة والوزير حسن رشاد، فيما حضر من الجانب القطري وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور محمد الخليفي.



السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع قطر



وصرح متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب منه نقل تحياته إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأشاد الرئيس بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم ونمو، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية.



وأكد السيسي أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشدداً في الوقت نفسه على تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في البلاد بمختلف القطاعات.



وأكد الرئيس استعداد الدولة المصرية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام الاستثمارات القطرية، بما يدعم توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



قطر تؤكد حرصها على تطوير العلاقات



من جانبه، نقل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الرئيس السيسي تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر.



وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حرص بلاده على مواصلة العمل مع الجانب المصري من أجل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.



تنسيق مصري قطري لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة



كما تطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وقطر بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وأكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي دنالد ترمب لوقف الحرب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار داخل القطاع، ويمهد للبدء سريعاً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وشدد الجانبان كذلك على أهمية تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يضمن وصول الحاجات الأساسية إلى السكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.



واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وقطر بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب، إلى جانب مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بصورة عامة.