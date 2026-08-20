أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي اليوم (الخميس)، تنفيذ قواته 81 عملية عسكرية نوعية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع المليشيا الحوثية الإرهابية في جميع المحاور والجبهات على طول خطوط التماس.



وقال النزيلي في بيان: «العملية أسفرت عن تحييد عدد من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية الإرهابية، وتدمير العديد من معداتها وآلياتها ومصادر تهديدها، مرجعاً دوافع العمليات التي نفذها الجيش إلى سلسلة من إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على مقدرات ومصالح الشعب اليمني باستهدافها المتعمد للأعيان المدنية».



واتهم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المليشيا بالسعي إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني وحصاره باستهداف ميناء الضبة ووقف تصدير النفط مما أدى لوقف تدفق السيولة المالية التي يتم صرفها من قبل الحكومة لتغطية المرتبات لموظفي الدولة.



وحمل النزيلي مليشيا الحوثي المسؤولية عن تدمير مقدرات الشعب اليمني بانخراطها المباشر في الصراع الإقليمي لتنفيذ الأجندات الخارجية، وتحويل اليمن إلى جزء من ساحة الصراع والمعادلات لمصلحة دول أخرى، مما تسبب في تدمير مطار صنعاء الدولي وتعطيل حركة المسافرين وكذلك تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية على أرض المطار، بل ورفضت المبادرات الساعية لتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء وإلى وجهات متعددة التي تبنتها الحكومة لتخفيف معاناة المدنيين في مناطق سيطرتها، وتسببت في تدمير الموانئ اليمنية على البحر الأحمر (الحديدة والصليف ورأس عيسى).



وأشار النزيلي إلى أن استمرار المليشيا الحوثية في استهداف الأعيان المدنية، والتي كان آخرها استهداف ميناء المخا ومربط العرضي في باب المندب ومهاجمة السفن التي تحمل المواد الغذائية، واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، دليل على إصرار المليشيا في حصار اليمنيين وتجويعهم، في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة اليمنية ما يزيد على 350 تصريحاً لدخول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى منذ بداية العام الحالي 2026، حرصاً على مصالح اليمنيين.



وجدد النزيلي التزام القوات المسلحة اليمنية بالدفاع عن أمن وسيادة اليمن وحفظ كرامة المواطنين اليمنيين، وأنها لن تسمح بتنفيذ أجندات خارجية على كافة تراب اليمن الطاهر، وأن ما حققته قواتنا المسلحة خلال الأيام الماضية من نجاحات هو نتيجة تطور قدرة قواتنا المسلحة على تنفيذ عمليات نوعية متزامنة ومنسقة بين كافة وحدات القوات المسلحة على كافة الجبهات والمحاور لتحييد القدرات الحوثية، مما كان له الأثر البالغ في إرباك المليشيا الحوثية وتخبطها في اتخاذ القرارات وتزييف الحقائق، مما يؤكد عزم الدولة على استعادة مؤسساتها وكافة أراضيها وإنهاء معاناة شعبنا الكريم.