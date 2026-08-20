بهدف تعزيز القدرات القيادية وتطوير الكفاءة النيابية والإدارية، انطلقت في محافظة جدة أعمال الملتقى القيادي الأول، بمشاركة 28 قائدًا من أعضاء النيابة العامة، ويستمر خمسة أيام.

ويعتمد الملتقى على منهجية التطوير المبني على نقاط القوة (مقياس كليفتون)، التي تركز على إعداد خطط تطوير ذاتية لاستثمار نقاط القوة وتنميتها بأساليب علمية وعملية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف على ترسيخ الفكر القيادي المؤسسي الحديث، ودعم مستهدفات برنامج التحول المؤسسي، وربط الكفاءات بأفضل الممارسات، وتزويد القيادات بأحدث أدوات التطوير، بما يسهم في بناء منظومة نيابية قادرة على تحقيق التميز والابتكار والارتقاء ببيئة العمل.