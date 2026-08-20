أسفر التعاون المستمر بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) خلال النصف الأول من عام 2026م عن إزالة 34,290,268 مادة متطرفة من الفضاء الرقمي، إضافة إلى إغلاق 1,275 قناة استخدمت في نشر المحتوى المتطرف والترويج له، في إطار الجهود المشتركة للحد من الدعاية المتطرفة عبر المنصات الرقمية.

وبحسب البيانات الصادرة، بلغ إجمالي المواد المتطرفة التي جرى حذفها منذ بدء الشراكة بين الجانبين في فبراير 2022م حتى 30 يونيو 2026م 292,597,845 مادة، فيما وصل عدد القنوات المغلقة خلال الفترة نفسها إلى 20,362 قناة، ما يعكس حجم العمل التقني والميداني الذي يُنفّذ بشكل متواصل.

ويؤكد استمرار هذا التعاون فاعلية الجهود المشتركة بين (اعتدال) و(تليجرام) في مواجهة المحتوى المتطرف، وتعزيز سلامة البيئة الرقمية، والحد من انتشار الخطاب المتطرف عبر المنصات المفتوحة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان الرقمي وحماية المستخدمين.