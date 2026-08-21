وثقت القوات الحكومية اليمنية من خلال مقطع فيديو جديد استهداف عناصر وتجمعات لمليشيا الحوثي في المنطقة العسكرية الخامسة.



ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الخميس، مشاهد حية توثق عمليات استهداف دقيقة نفذها الطيران المسيّر ضد تجمعات وعناصر تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية في مسرح العمليات القتالية التابع للمنطقة العسكرية الخامسة (شمال محافظة حجة).



وأظهرت المقاطع المصورة قدرات عالية في الرصد والتتبع الجوي للتحركات الحوثية المقابلة، يعقبها توجيه ضربات جوية مركزة طالت ثكنات ومجموعات للمليشيا، ما أسفر عن إيقاع خسائر بشرية ومادية مؤكدة في صفوف الحوثيين.



وتأتي هذه الضربات المكثفة امتداداً للتحول الإستراتيجي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع اليمنية أخيراً، بإدخال الطيران المسيّر (المحلي والمستورد) بكثافة ضمن منظومات سلاح الجو والعمليات البرية، لفرض معادلة ردع حاسمة ضد الذراع الإيرانية في اليمن.



وأكد مراقبون أن توالي نشر المشاهد الموثقة لضربات المسيرات في مختلف جبهات القتال، يعكس انتقال القوات المسلحة اليمنية من مرحلة الدفاع والتصدي إلى مرحلة السيطرة الجوية وتأسيس قواعد جديدة للمعركة، بما يمهد لعمليات حسم واسعة النطاق لمطاردة المليشيا واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.