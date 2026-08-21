يبدو أن مشهد النهاية لأعظم حقبة تنافسية في تاريخ الساحرة المستديرة قد كُتبت أسطره الأخيرة، فبعد صراع كروي امتد لأكثر من عقدين من الزمان، تلقت جماهير كرة القدم حول العالم صدمة مزدوجة غير متوقعة، عقب كشف الأسطورتين ليونيل ميسي (39 عاماً) وكريستيانو رونالدو (41 عاماً) عن تلميحات صريحة ومحزنة تؤكد قرب اعتزالهما النهائي وتوديعهما المستطيل الأخضر.

عقب خروج المنتخب البرتغالي أمام إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026، ظهر «الدون» بملامح متأثرة تشير إلى ألم الوداع، مسجلاً تصريحات حاسمة عبر موقع «The Athletic»: «قدمت كل ما لديّ للمنتخب.. فزنا بثلاثة ألقاب تاريخية، وقبل كريستيانو لم نكن قد حققنا أي شيء. سأرحل وأنا مرتاح الضمير تماماً».

ولم تتوقف الصدمة عند حدود المنتخب، بل حسم النجم البرتغالي أفق مستقبله مع نادي النصر السعودي في حديثه لمجلة «Vogue»، قائلاً: «ربما يكون هذا هو عامي الأخير في كرة القدم.. أود ترك إرث مذهل. الرياضة تترك فراغاً كبيراً، لذا سأقضي وقتي في السفر وممارسة رياضة البادل بعد 25 عاماً من التضحيات».

في المقابل، جاءت الصدمة الثانية قاسية جداً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دخل في نوبة حزن عميقة عقب وفاة والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، السند الأول والمحرك الأساسي لمسيرته منذ بداياتها وحتى أمجاد برشلونة والمنتخب.

ميسي عبّر عن حجم المأساة بكلمات رثاء مؤثرة فتحت باب الشكوك حول استمراره في اللعب:

رسالة ألم: «كنت معي منذ البداية، ولم يكن يفصلنا عن النهاية سوى القليل.. لماذا لم تصمد لننهيها معاً؟».

حيرة وشك: «كنت ألعب كرة القدم فقط، والآن لست متأكداً حقاً من أنني سأستمر في القيام بذلك لفترة أطول».

تجلت لقطة النهاية الرمزية في نهائي المونديال، عندما تبادل ميسي العناق مع الموهبة الإسبانية لامين جمال، لقطة اختزلت تحول العرش من أسطورة تودع الميدان إلى جيل جديد يقوده مبابي، وهالاند، وبيلينغهام، وفينيسيوس.

ورغم المهارات الكبيرة للجيل الحالي، يظل السؤال معلقاً: هل يستطيع أحد إعادة خلق الهيمنة والثبات الشرس الذي قدمه ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية منذ 2008؟ ربما يكون الخروج المشترك للغريمين التاريخيين هو الإعلان الرسمي عن إغلاق كتاب الحقبة الأجمل في تاريخ اللعبة.