في تفاصيل حادثة تقشعر لها الأبدان صدمت الشارع العراقي، لم تكن جثة الطفلة الصغيرة التي أُحضرت إلى المستشفى سوى الخيط الأول الذي قاد الأجهزة الأمنية في محافظة بابل إلى الكشف عن مأساة إنسانية أشد قسوة، كانت تدور فصولها المظلمة خلف الأبواب المغلقة.

بدأت القضية عندما تلقت شرطة مركز الشوملي بلاغاً عن وصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فقط (من مواليد 2021) بعدما فارقت الحياة. وعقب معاينة الجثة من قبل الأدلة الجنائية، ظهرت كدمات واضحة على ساعديها وجرح نائر أعلى حاجبها الأيمن، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك فوراً بشبهة جنائية.

انتقل فريق أمني مكثف إلى منزل عائلة الطفلة لمتابعة المعاينة وجمع الأدلة، لكن المفاجأة التي كانت بانتظار الضباط داخل الدار تجاوزت كل التوقعات، حيث عُثر داخل المنزل على الشقيقة الكبرى للضحية (10 سنوات)، وهي مقيدة بسلسلة حديدية ثقيلة من قدميها ومحبوسة في ظروف إنسانية قاسية جداً.

وسارع رجال الأمن إلى تحرير الطفلة المحتجزة ونقلها فوراً إلى المستشفى، حيث أثبت التقرير الطبي وجود جروح وكدمات متعددة في جسدها نتيجة التكبيل والتعنيف المستمر.

أمام هذه المأساة المزدوجة التي هزت الرأي العام، اتخذ قاضي التحقيق المختص إجراءات قانونية عاجلة: