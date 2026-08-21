ذكرت وزارة الصحة الماليزية اليوم الجمعة أنه تم رصد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بحمى الضنك في العاصمة كوالالمبور ومنطقة وادي كلانج المحيطة بها، وحذرت من ارتفاع فرص انتقال العدوى مع تزايد حالات الإصابة بهذا المرض الذي ينقله البعوض لمناطق أخرى من البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الزيادة في عدد الحالات تركزت بشكل أساسي في مراحل مبكرة في منطقة وادي كلانج، لا سيما كوالالمبور وبوتراجايا وولاية سيلانجور.

تم تسجيل 58079 حالة منذ أوائل أغسطس، بزيادة 56.2% عن الفترة نفسها من عام 2025، مع 55 حالة وفاة بسبب مضاعفات حمى الضنك. وفي كوالالمبور وبوتراجايا، قفزت الحالات بواقع 106%، بينما شهدت ولاية سيلانجور زيادة 61%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت تدابير للوقاية والمكافحة المكثفة والموجهة، بما في ذلك الكشف المبكر عن الحالات، ومكافحة ناقلات المرض، وهي أمور بدأت تؤتي بنتائج إيجابية. ومع ذلك، بيّنت أن خطر الإصابة بحمى الضنك لا يزال مرتفعاً وأن الوضع الوطني مثير للقلق في ضوء ارتفاع عدد الحالات في ولايات أخرى.

ويسبب الفايروس المنتقل بالبعوض حمى شديدة وصداعاً وطفحاً جلدياً وآلاماً في العضلات والمفاصل. ويمكن أن تؤدي حالات الإصابة الحادة إلى حمى نزفية.

وأكدت الوزارة "أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستعدل إجراءاتها بناء على التطورات".