أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن جيو-بيك اليوم (الخميس)، أن تقديرات بلاده تشير إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأساً نووياً، وهو نطاق أعلى بكثير مما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول امتلاك بيونغيانغ 57 سلاحاً نووياً.



وأوضح آهن جيو-بيك أمام لجنة برلمانية، أن تحديد العدد الدقيق لا يزال أمراً بالغ الصعوبة، قائلاً: «تقديراتنا تشير دوماً إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأساً نووياً، لكن من الصعب للغاية تحديد العدد بشكل دقيق».



ولفت إلى أن هذا الرقم يستند لتقديرات منظمات بحثية خاصة، مبيناً أن الجيش الكوري الجنوبي لا يستطيع تأكيد هذه الأرقام رسمياً.



وفي تعليقه على تصريحات ترمب الذي قال إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يمتلك 57 سلاحاً نووياً قوياً للغاية، قال الوزير الكوري الجنوبي: «يبدو أن الأرقام مختلفة بعض الشيء».



وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن ترمب يدفع مساعديه لترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي في أقرب وقت ممكن هذا الخريف، في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية التي بدأها خلال ولايته الأولى لإقناع كيم بالتخلي عن برنامج بلاده للأسلحة النووية، وفق ما نقلت «وول ستريت جورنال».



وأفاد المسؤولون أن ترمب ناقش بشكل خاص إمكانية ترتيب لقاء مباشر مع كيم خلال رحلته القادمة إلى آسيا، والتي قد تجري في نوفمبر، عندما يجتمع قادة العالم في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في شينزين بالصين.