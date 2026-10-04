استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن علي القنفذي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على تقرير أعمال فرع الوزارة لعام 2026م، وما تضمنه من برامج ومبادرات وخدمات مقدمة للمستفيدين.

وأكد سموه أهمية تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها، بما يسهم في تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة وجودة. من جانبه أعرب المهندس القنفذي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يحظى به الفرع من دعم ومتابعة.