أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري أن السعودية تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها على كامل أراضيها، مشدداً على استمرار دعمها للبنان واللبنانيين.



وقال الدوسري: «لنا ثقة بالدولة اللبنانية، ونحن نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت، فلو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين اليوم هنا والحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة يبذلون جهوداً كبيرة وهذا أمر ملحوظ».



وجاء كلام السفير السعودي على هامش افتتاح المجلس الأعلى للجمارك العمل بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة الجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال، والتي تشمل تركيب سكانر متطور (ماسحة ضوئية) للبضائع القادمة والمغادرة عند معبر المصنع الحدودي مع سورية. وتترافق الخطوة مع إقامة منشآت فنية وممرات حماية للجهاز، بما يضمن حمايته ويسهم في تسريع حركة المسح والكشف على جميع الشاحنات العابرة.



من جهته، أكد وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني أن بدء تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية «يمثل مرحلة مهمة»، موجهاً الشكر إلى القيادة السعودية «على قرار استئناف الصادرات اللبنانية».



وقال رسامني: «نعمل على ضبط المعابر وتطوير الصادرات اللبنانية، ونجتمع بشكل دوري مع السوريين لتطوير اقتصاداتنا، وسنفتتح معبر العبودية في خلال أسابيع، والذي سيخفف من الزحمة على معبر المصنع».



وأضاف: «المصنع الجديد سيكون أقرب إلى الحدود السورية، فالأمن العام يجب أن يكون أول بوابة تستقبل الزوار وآخر بوابة تخرج الزوار، ونحن نقلص المسافة بين لبنان وسوريا للتخفيف من التهريب على الحدود».