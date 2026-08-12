أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية بمقتل 84 مسلحاً من عناصرها، بينهم 28 قيادياً خلال أسبوع. ووفقاً لما نشرته قناة المسيرة الحوثية، فقد جرى خلال يومين فقط تشييع 47 شخصاً بينهم 14 ضابطاً. وقالت القناة إن الضباط تراوح رتبهم بين عميد وعقيد وضباط برتب أخرى، وجرى تشييعهم في صنعاء وذمار وعمران وحجة وصعدة والمحويت وإب.



في غضون ذلك، ألقت القوات الحكومية في محافظة تعز القبض على عدد من الأسرى الحوثيين وقتلت آخرين خلال الساعات الماضية. وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني تمكن في تعز والضالع وشبوة من ضرب تحصينات المليشيا بالمدفعية والطائرات المسيّرة وقتل العشرات منهم.



وأوضح المصدر أن المدفعية استهدفت أيضاً تعزيزات للمليشيا الحوثية أثناء تجمعها في جبهة الفاخر غربي قعطبة، استعداداً لشن هجوم على مواقع القوات المسلحة في المنطقة.



من جهة أخرى، شهدت الأحياء المدنية في مديرية المخا غرب تعز هجوماً حوثياً، اليوم (الأربعاء)، وبحسب مصدر عسكري، استهدفت المليشيا ميناء المخا بصاروخين باليستيين مما أدى إلى تضرر رصيف الميناء.



وفي سياق متصل، وجه محافظ شبوة عوض ابن الوزير برفع الجاهزية في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى مستوى التحديات التي تواجهها المحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الحازم والمسؤول مع مختلف المواقف والمستجدات، مؤكداً أن الأمن مسؤولية متكاملة تتطلب توحيد الجهود وتنسيقها، وذلك بالتزامن مع معارك متقطعة يخوضها الجيش اليمني مع المليشيا الحوثية في المديريات المتاخمة لمحافظة شبوة في محافظتي مأرب والبيضاء.