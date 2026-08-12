أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأربعاء)، تحطم مقاتلة عسكرية من طراز «F-16» خلال رحلة تدريبية في إقليم يلوا شمال غربي البلاد. وأوضحت الوزارة أن الطيار قفز بالمظلة ونجا من الحادثة.



ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن بيان الوزارة تأكيدها أن الحادثة عرضية، وأنها وقعت أثناء تنفيذ طلعة تدريبية. وقال البيان: «تحطمت مقاتلة من طراز «F-16» تابعة لقواتنا الجوية جراء حادثة عرضية أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في ولاية يالوفا، فيما تمكن قائد الطائرة من النجاة عقب قفزه بالمظلة»، مشيرة إلى أن أسباب الحادثة ستتحدد عقب إتمام تحقيقات مفصلة ستجرى في موقعها.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عموداً من الدخان الأسود يتصاعد من أحد الحقول، بعد تحطم الطائرة. وتعد مقاتلات «F-16» العمود الفقري للقوات الجوية التركية، وتستخدمها أنقرة في مهام التدريب والعمليات الجوية منذ عقود.



وتمتلك تركيا أحد أكبر أساطيل هذه المقاتلات خارج الولايات المتحدة، وقد خضعت أعداد كبيرة منها لبرامج تحديث وتمديد للعمر التشغيلي.



وشهدت القوات الجوية التركية خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث تحطم مقاتلات «F-16» أثناء طلعات تدريبية أو عملياتية، فيما راوحت أسباب الحوادث السابقة بين أعطال فنية وحوادث مرتبطة بظروف الطيران، مع تحديد الأسباب النهائية في كل حادثة عقب التحقيقات الرسمية.



وتأتي حادثة المقاتلة في وقت تواصل فيه القوات الجوية التركية تنفيذ طلعات تدريبية مكثفة للحفاظ على جاهزية طياريها وأسطولها الجوي.