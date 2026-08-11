أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعهد الولايات المتحدة بتقديم 15.5 مليون دولار من المساعدات الطارئة إلى كولومبيا، عقب الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.4 درجة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 111 شخصاً وإصابة العشرات، فيما لحقت أضرار بمئات المباني في مناطق عدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتقديم المأوى الطارئ والغذاء والحماية وتقييم الأضرار في المناطق التي ضربها الزلزال.

وأضافت الوزارة أنها تقف إلى جانب الشعب الكولومبي، مؤكدة استعدادها لدعم الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا وحكومته خلال تقييم الاحتياجات على الأرض والاستجابة لتداعيات الكارثة.

واشنطن تتابع أوضاع الأمريكيين في كولومبيا

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الوزارة تعمل بصورة نشطة على مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين تضرروا من الزلزال.

ودعا بيغوت المواطنين الأمريكيين الموجودين في كولومبيا إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في العاصمة بوغوتا للحصول على المساعدة القنصلية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك أمريكي لمتابعة أوضاع الرعايا الأمريكيين في المناطق المتضررة، بالتزامن مع جهود السلطات الكولومبية لإغاثة السكان وحصر الخسائر.

مركز الزلزال قرب سان خوسيه ديل بالمار

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة بوغوتا، وعلى عمق يقدر بنحو 107 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأدى الزلزال القوي إلى سقوط ما لا يقل عن 111 قتيلاً و87 مصاباً، فيما أفادت السلطات الكولومبية بأن نحو 1,600 مبنى تعرضت لأضرار متفاوتة.

كما انهار ما لا يقل عن 61 مبنى ومنشأة بشكل كامل، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار في المناطق الأكثر تضرراً.

مساعدات أمريكية لتغطية الاحتياجات العاجلة

ومن المنتظر أن تركز المساعدات الأمريكية البالغة 15.5 مليون دولار على توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وفي مقدمتها أماكن الإيواء والغذاء والحماية، إلى جانب دعم عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

ويأتي الدعم الأمريكي في وقت تواجه فيه السلطات الكولومبية تحديات كبيرة للتعامل مع آثار الزلزال، بما في ذلك إجلاء السكان من المباني المتضررة وتوفير المساعدات للمناطق التي لحقت بها أضرار واسعة.