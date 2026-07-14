انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، بعد أن عادت إيران إلى مهاجمة السفن العابرة، وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف إيرانية لتنطلق بذلك موجة جديدة من الضربات المتبادلة، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».



وبحسب بيانات شركة «كيبلر» المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، لم تعبر الممر المائي سوى 14 سفينة، (الأحد)، وهو أدنى مستوى لها في شهر. ومن بين هذه السفن، ثلاث ناقلات فقط كانت تغادر الخليج العربي محملة بالنفط الخام أو المواد الكيميائية أو بسلع أخرى، وجميعها كانت سفناً غير مرخصة أو خاضعة للعقوبات.



وقبل بدء حرب إيران في أواخر فبراير الماضي، كان متوسط عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يومياً يزيد على 130 سفينة.



ومع إغلاق الممر الملاحي الرئيسي عبر المضيق بسبب خطر الألغام، باتت السفن مضطرة للاختيار بين الإبحار عبر الممر العماني الجنوبي، الذي تغطيه البحرية الأمريكية، أو عبر ممر شمالي في المياه الإيرانية.



وقال كبير مسؤولي السلامة والأمن في BIMCO جاكوب لارسن، إن «مذكرة التفاهم» الموقعة في 17 يونيو بين الولايات المتحدة وإيران، تُثير إشكاليات لأنها تُقلل من أهمية الاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية، والتي تسمح بحرية مرور السفن عبر الممرات المائية الدولية. وأضاف أن الاتفاق لم يُعالج أيضاً الخلافات الجوهرية بين البلدين.



وأشار إلى أن إيران لاتزال تمتلك القدرة على استهداف السفن بالطائرات المسيرة والصواريخ في جميع أنحاء المضيق والمياه المحيطة به، وتشير الأحداث الأخيرة إلى أنها مستعدة لاستخدام هذه القدرة. واعتبر لارسن أن حركة السفن عبر المضيق ستظل على الأرجح منخفضة «طالما بقي التهديد الإيراني قائماً».



وكان الرئيس دونالد ترمب أرسل إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها ستبدأ، (الثلاثاء)، فرض الحصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها اعتباراً من الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وقالت في بيان، (الإثنين)، إنها ستفرض الحصار على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، مضيفة أن الجيش الأمريكي سيواصل دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار.



وأشار البيان إلى أن استئناف الحصار على إيران يأتي بعد تطبيقه لأول مرة من 13 أبريل إلى 18 يونيو، حيث قامت قوات القيادة المركزية خلال تلك الفترة بتحويل مسار أكثر من 140 سفينة التزمت بالتعليمات، وتعطيل تسع سفن مخالفة، والسماح بمرور أكثر من 50 سفينة تجارية تحمل مساعدات إنسانية.