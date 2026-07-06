قتل 50 عنصراً من مليشيا الحوثي وأصيب العشرات، في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية جنوب محافظة الحديدة.



وأعلن وزير الدولة اليمني وليد القديمي أن المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة جبل دُباس الواقعة شمال مدينة حيس، بين قوات «ألوية الزرانيق التهامية» وجماعة الحوثي أسفرت عن مصرع أكثر من 50 حوثياً وإصابة العشرات.



وأشار في تدوينة على منصة «إكس» إلى أن 15 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا في تلك المعارك.



وأكد القديمي أن جماعة الحوثي تواصل شن «هجمات انتحارية» على مواقع «ألوية الزرانيق التهامية» في محاولة لإحداث اختراق ميداني باتجاه المناطق المحررة في جنوب الحديدة.



في غضون ذلك، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء أمس (الأحد)، اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح، للاطلاع على الموقف العسكري في جبهة الساحل الغربي إثر إحباط هجوم وتسلل بري لجماعة الحوثي جنوب محافظة الحديدة.



واستمع العليمي إلى إحاطة ميدانية حول سير المواجهات الأخيرة التي خاضتها وحدات المقاومة الوطنية، وأسفرت عن إفشال محاولة التسلل الحوثية وإجبار عناصر الجماعة على التراجع بعد تكبدها خسائر بشرية، وفقاً لما أعلنه الإعلام الرسمي.



وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد العسكري، وتنسيق العمليات بين مختلف الوحدات والتشكيلات المسلحة للتصدي لأي تصعيد يقوض فرص الاستقرار في البلاد.



وكانت مصادر عسكرية تحدثت، السبت، عن اندلاع معارك عنيفة بين قوات «ألوية الزرانيق التهامية» المرابطة في المناطق المحررة جنوب الحديدة وجماعة الحوثي، مستمرة منذ مساء الجمعة.



وذكرت المصادر أن المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، اندلعت إثر هجوم شنته جماعة الحوثي بتغطية نارية ومدفعية عنيفة على مواقع «اللواء 14 مشاة» (الثاني زرانيق) في جبهة دباس شمال حيس. وتمكنت خلالها القوات الحكومية بعد إسنادها بتعزيزات إضافية من صد الهجوم الحوثي.



وتعد هذه أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في أبريل 2022.