في أول زيارة رسمية لدمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السوري أسعد الشيباني، سبل التعاون في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم (الإثنين).



وأفادت الخارجية العراقية بأنه من المقرر أن يجري الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسورية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وأضافت أن المباحثات تتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، فضلاً عن مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي.



ويتوقع أن تشهد الزيارة مباحثات حول عدد من الملفات بينها أمن الحدود، تسهيل التبادل التجاري، التعاون في مجالات الطاقة والنقل، وتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على البلدين.



وشدد وزير الخارجية العراقي أن بلاده تؤمن بأن الحوار والتعاون بين دول المنطقة يمثلان أساساً لترسيخ الأمن الإقليمي، وتعزيز الاستقرار، وخدمة المصالح المشتركة.



وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه البلدان تنسيقاً متزايداً في الملفات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وتأمين الحدود المشتركة، والتصدي لعمليات التهريب، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة والنقل بين الجانبين.



وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعث في العاشر من يونيو الجاري رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي.



وشهدت الفترة الأخيرة إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسورية بشكل تدريجي، عقب سقوط نظام الأسد ومتغيرات سياسية شهدتها سورية، مما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.