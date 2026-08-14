اهتزت القاعة بمفاجأة مباغتة على منصة التتويج، فالوعدٌ القادم من غرف العمليات سيتحقق أمام المتابعين.. وبينما كان الشاب ديلان موانيكي يخطو بثبات بعباءة التخرج نحو المنصة ليتسلم شهادته الثانوية وسط تصفيق الحاضرين، شقت امرأة الصفوف فجأة ودخلت القاعة في مشهد غير متوقع سلب أنظار جميع من في المكان.

ولم تكن تلك الزائرة سوى الدكتورة ماري أوستن جراحة أورام الأطفال، التي جاءت لتقتحم حفل تخرج مريضها السابق لتفي بعهد قديم قطعه الاثنان داخل أروقة العناية المركزة، يوم أن كان الموت يتربص بالفتى من كل جانب.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2022، حين صُدمت عائلة الفتى وهو في الرابعة عشرة من عمره بنبأ إصابته بسرطان الكلى في مرحلته الرابعة والأخيرة.

حينها، كانت التقارير الطبية سوداوية للغاية، وصارح الأطباء أسرته بالحقيقة المرة: «أمام ابنكم 8 أشهر فقط ليعيشها». لكن ديلان، وبجانبه جراحته الدكتورة ماري، رفضا الاستسلام لهذه النهاية المحتومة ودخلا معاً معركة بقاء استثنائية.

همسة قبل المشرط.. «سأكون هناك يوم تتخرج»

وسط ألم الجلسات الكيماوية والعمليات المعقدة، نمت بين الطبيبة ومريضها الصغير أواصر إنسانية فريدة تجاوزت نطاق المستشفى لتصبح صداقة عائلية وطيدة. وقبل إحدى أشرس الجراحات، مالت الطبيبة عليه وقطعت له وعداً: «استجمع قواك واهزم المرض.. وأنا أعدك أنني سأحضر حفل تخرجك بنفسي وأشاهدك ترتدي ثوب النجاح».

مرت أربع سنوات كاملة، وحطم ديلان كل التوقعات الطبية ليتعافى تماماً من السرطان. ومع حلول يوم التخرج، ظن الفتى أن انشغالات الطبيبة وجداول عملياتها المزدحمة ستمنعها من القدوم، حتى كانت المفاجأة الكبرى بظهورها المفاجئ.

وفور أن لمحها ديلان، ترك كل شيء وانطلق نحوها في عناق حار أذاب القلوب وأسال دموع الحاضرين، لتتحول لقطاتهما إلى موجة فيروسية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي؛ شاهدةً على الأمل والوفاء بالعهود.