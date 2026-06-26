نوه الرئيس اللبناني جوزيف عون بتأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه في مواجهة التحديات الراهنة.



وأفاد بيان للرئاسة عبر منصة «إكس»، اليوم الجمعة، بأن عون شدد على بالغ الامتنان لاستعداد دول الخليج لمواصلة دعم لبنان بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب.



وأكد أن لبنان سيبقى حريصاً على تدعيم علاقاته مع جميع الدول العربية، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.



ورحَّب الرئيس اللبناني بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون يرى في تلك المبادرة «تعبيراً صادقاً عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثميناً حقيقياً للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية».



وأعرب عون عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ يتطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية الثابتة القائلة بأن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته.



وأكد أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تُعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه، وتحول دون تحوّل أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية، مجدداً انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويُرسّخ الاستقرار في المنطقة.



وكانت ​رئيسة الوزراء الإيطالية ‌جورجا ميلوني، كشفت أن إيطاليا ​وفرنسا اتفقتا على تشكيل ⁠تحالف ​لدعم لبنان بعد ​انتهاء مهمة (يونيفيل) المقررة بنهاية العام الحالي.



وأضافت عقب محادثات مع ⁠ماكرون في ⁠منتجع فرنسي أن الجانبين ​ناقشا ⁠إمكانية عقد مؤتمر ⁠دولي ​حول هذه ​القضية.