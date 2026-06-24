أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي علي حسين العليوي، مؤكدة أن قواتها قضت عليه في 19 يونيو الجاري بضربة جوية دقيقة في شمال غربي سورية.



وأوضحت القيادة، في بيان، أن الضربة جاءت في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لتعطيل أنشطة الإرهابيين والقضاء عليهم، ممن يسعون إلى تنفيذ هجمات ضد الأمريكيين في الخارج أو داخل الولايات المتحدة، وبيّنت أن قوات القيادة المركزية تواصل العمل إلى جانب شركائها الإقليميين.



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: «تظل القيادة المركزية وشركاؤها ملتزمين باجتثاث ما تبقى من فلول تنظيم داعش لضمان هزيمته المستدامة»، وأضاف: «سنواصل الدفاع عن أراضي الولايات المتحدة، وأفراد قواتنا، وحلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء المنطقة».



وتواصل القوات الأمريكية عملياتها ضد داعش، إذ نفّذت في فبراير الماضي 10 غارات استهدفت أكثر من 30 هدفاً للتنظيم في سورية، لمواصلة الضغط على بقايا الشبكة الإرهابية.



وجاءت تلك الضربات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن قواتها غادرت قاعدة التنف العسكرية الإستراتيجية في سورية بعد أكثر من عقد من الزمن، وذلك في إطار انتقال مدروس ومشروط نحو تقليص الوجود الأمريكي في البلاد. وتشكل العمليات الأمريكية ضد تنظيم داعش جزءاً من إستراتيجية مستمرة تستهدف منع التنظيم من إعادة بناء قدراته وشن هجمات جديدة في المنطقة وخارجها.



وتنفذ القوات الأمريكية، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين، عمليات استخباراتية وعسكرية تستهدف قيادات التنظيم وعناصره، بهدف تقويض قدراته العملياتية.