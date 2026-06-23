قبل وصول قادة العالم.. أنقرة تفرض حظراً واسعاً وتشدد الإجراءات الأمنية

أعلنت ولاية العاصمة التركية أنقرة فرض حظر شامل على جميع الأنشطة والتجمعات والفعاليات العامة، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات لتأمين أعمال قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو القادم.

وأوضحت السلطات أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو ويستمر حتى 10 يوليو، ويشمل منع تنظيم المظاهرات والاعتصامات والاجتماعات العامة وإلقاء البيانات الصحفية والأنشطة الجماهيرية المختلفة، وذلك لضمان سير أعمال القمة في أجواء آمنة ومنظمة.



وفي موازاة ذلك، رفعت الأجهزة الأمنية التركية مستوى التأهب في العاصمة، إذ كثفت انتشارها في المواقع الحيوية والحساسة، وعلى رأسها مطارا إيسنبوغا وإتيمسغوت، ومحيط القصر الرئاسي، والفنادق المخصصة لاستضافة الوفود المشاركة، فضلاً عن الطرق والمسارات التي ستسلكها المواكب الرسمية.

كما قررت السلطات تعليق مختلف الفعاليات العامة في أنقرة خلال فترة انعقاد القمة، ومنح إجازة إدارية لعدد من العاملين في المؤسسات الحكومية، مع استثناء القطاعات الحيوية والخدمية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه تركيا لاستضافة واحدة من أبرز القمم الأمنية الدولية، وسط توقعات بمشاركة واسعة من قادة الدول الأعضاء في الحلف وشركائه، إلى جانب مناقشة ملفات تتعلق بالأمن الأوروبي والدفاع المشترك والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «حُريت» التركية في تقرير سابق أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في القمة لا تزال محل ترقب، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن حضوره قد يُتخذ في اللحظات الأخيرة، وهو ما يضيف مزيداً من الاهتمام الدولي إلى الحدث المرتقب.

ويرى مراقبون أن حجم الإجراءات الأمنية المعلنة يعكس الأهمية الاستثنائية للقمة، وحساسية الملفات المطروحة على جدول أعمالها، في ظل التوترات الدولية المتصاعدة والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة أوروبا والشرق الأوسط.

ويُعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر تحالف عسكري في العالم، ويضم 32 دولة عضواً بعد انضمام السويد رسمياً عام 2024، وتكتسب القمم الدورية للحلف أهمية خاصة باعتبارها منصة لتحديد أولويات الأمن والدفاع الجماعي ومناقشة التهديدات الدولية الناشئة.

وتحظى تركيا بمكانة إستراتيجية داخل الحلف منذ انضمامها إليه عام 1952، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وغالباً ما ترافق قمم الناتو إجراءات أمنية مشددة في الدول المستضيفة، تشمل فرض قيود على الحركة والتجمعات العامة وتأمين المنشآت الحيوية ومسارات الوفود الرسمية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.