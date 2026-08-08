رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، معتبرة أن ما تضمنه من مواقف بشأن احترام سيادة البلاد ورفض الانتهاكات التي تطال أراضيها ومجالها الجوي يمثل تأكيدًا على موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأشادت الوزارة بما ورد في البيان من إدانة للرحلات الجوية الإيرانية التي هبطت في مطاري صنعاء والحديدة دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة اليمنية، إلى جانب إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، فضلًا عن تجديد مجلس الأمن التزامه بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وثمنت الخارجية تأكيد مجلس الأمن أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

كما رحبت بتأكيد المجلس على القيود المفروضة بموجب القرار، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة والمعدات، أو تقديم المساعدة التقنية والتدريب والدعم المالي المرتبط بالأنشطة العسكرية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الجزاءات، ومن بينهم الحوثيون.

وأكدت الوزارة أن تأكيد مجلس الأمن على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي يعزز موقف الحكومة اليمنية القائم على أن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة سلطاتها على كامل التراب الوطني يمثلان الطريق الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، فضلًا عن الإسهام في حماية أمن المنطقة وضمان سلامة الملاحة الدولية.

وشددت الخارجية على أن استمرار الهجمات الحوثية وما تسببه من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين يؤكد الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بصورة فعالة، والعمل على وقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى الجماعة.

كما دعت إلى تعزيز دعم مؤسسات الدولة اليمنية ورفع قدراتها بما يمكنها من حماية سيادة البلاد، وتأمين سواحلها ومياهها الإقليمية، والمساهمة في حماية الممرات البحرية الدولية.