تحت مظلة وقف إطلاق النار تنطلق، اليوم (الثلاثاء)، في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لمتابعة تنفيذ الهدنة «الهشة»، بمشاركة سفيري البلدين.



واتفق الجانبان خلال الجولة السابقة من المفاوضات على تنفيذ وقف لإطلاق النار، والإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن محادثات واشنطن ستجري بصيغة مماثلة للجولات السابقة، في إطار جولة جديدة تهدف إلى بلورة التفاصيل الأولية لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ضمن المرحلة التجريبية الخاصة بانتشار الجيش اللبناني.



ولفتت إلى أن احتمال تنفيذ انسحاب تدريجي أُخذ بعين الاعتبار، وفق مصادر إسرائيلية.



وذكرت الرئاسة اللبنانية، أمس (الإثنين)، أن الرئيس جوزيف عون ناقش هاتفياً الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار وكبح التصعيد العسكري الإسرائيلي، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ومبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر.



وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع موافقة الولايات المتحدة قبل يومين على إنشاء آلية للتحقق من خروقات وقف إطلاق النار في لبنان.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ⁠ووزير الدفاع ‌يسرائيل كاتس وقائد الجيش، قالوا في ​بيان ⁠مشترك، عقب اجتماع أمني ⁠إن القوات الإسرائيلية ستواصل الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.



فيما أوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والمحادثات المستقبلية.



ونتيجة الاتصالات، شرعت الولايات المتحدة في وضع آلية مراقبة عبر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، حيث يحصل صانعو القرار الأمريكيون على معلومات دقيقة وفورية حول القتال في لبنان.



ونقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من بعض المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، في إطار المحادثات المرتقبة مع مسؤولين لبنانيين هذا الأسبوع في واشنطن.



وكشف المصدر أن الفكرة نوقشت قبل ثلاثة أيام من الاجتماعات المقررة بين إسرائيل ولبنان، وتشمل سحب قوات من مناطق محدودة تقع خلف ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، الذي يحدد حدود المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، عقب وقف إطلاق النار السابق في أبريل.



وأضاف أن هذه الخطوة قد تُقدم على أنها «بادرة حسن نية» تجاه الحكومة اللبنانية، بهدف إعطاء أولوية للمسار الدبلوماسي وفصل الملف اللبناني عن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.