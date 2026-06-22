كشفت الفنانة المصرية منة فضالي تفكيرها الجاد في اعتزال الفن والهجرة خارج مصر، مؤكدة سعيها إلى بدء مرحلة جديدة بعيداً عن ضغوط الوسط الفني، مع إمكانية الاتجاه إلى عالم الأعمال من خلال مشروع خاص، مثل افتتاح مطعم.

أولويات ونضج

وقالت خلال استضافتها في برنامج «لمن يهمه الفن» مع الإعلامية أميرة نور: «أعيد النظر في أولوياتي خلال المرحلة الحالية، لاسيما وأن النضج الذي وصلت إليه جعلني أكثر انتقائية في اختياراتي الفنية، إذ بت أفضل الشخصيات المركبة والأدوار ذات الأبعاد النفسية المعقدة».

ورحبت بالنقد البنّاء، لكنها رفضت ما وصفته بالإساءة والتجريح الشخصي الذي يتعرض له الفنانون عبر المنصات المختلفة، معتبرة أن ثقافة الاحترام المتبادل داخل الوسط الفني لم تعد كما كانت في السابق.

طموحات مستقبلية

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت منة أنها في حال خوض تجربة الإنتاج الفني، ترغب في تقديم أعمال غير تقليدية، من بينها فيلم رسوم متحركة يشارك في أداء أصوات شخصياته عدد من نجوم الصف الأول، إلى جانب حلمها بإنتاج عمل درامي يوثق مسيرة الفنانة الراحلة مديحة كامل، مؤكدة استعدادها للتعاون مجدداً مع الفنان تامر حسني، معربة عن تقديرها لعدد من نجوم السينما المصرية، من بينهم كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، وأحمد عز.

وننسى اللي كان

من جهة ثانية شاركت منة فضالي في رمضان الماضي 2026 بمسلسل «وننسى اللي كان»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، وخالد سرحان، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.