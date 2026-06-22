تأكدت جاهزية 46 جامعة منها 26 جامعة حكومية و11 جامعة وكلية أهلية و9 كليات للتدريب التقني والمهني في كافة مناطق ومحافظات السعودية لاستقبال خريجي وخريجات الثانوية العامة لحجز مقاعد القبول للعام الدراسي الجديد عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول».



وأوضحت المنصة أن النظام يعرض للطالب تلقائيًا التخصصات التي يمكنه التقديم عليها ويمكنه أيضًا تفعيل خيار استعراض التخصصات غير المتاحة، إذ تظهر التخصصات غير المتاحة مع توضيح الأسباب، مثل عدم توافق المسار الدراسي أو أي شروط خاصة أخرى.



وبينت «قبول» أنه يمكن للموظف التقديم على الدراسة الجامعية على أن يتم تقديم خطاب عدم الممانعة من جهة عمله للجامعة بعد صدور القبول، وذلك لاستكمال إجراءات الالتحاق بالدراسة. وأشارت منصة قبول إلى أنه في حال تظهر للمتقدم الحالة الأكاديمية (مطوي القيد، منسحب، أخرى، وملغي قبوله) بإمكانه التقديم. ولفتت إلى أن معايير القبول تختلف من جامعة لأخرى ومن تخصص لآخر حسب اشتراطات الجامعة، وبإمكان المتقدم الاطلاع على التفاصيل عند إدخال الرغبات.