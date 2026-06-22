أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (الإثنين) تعيين وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.



وعقد المجلس اجتماعه في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة مملكة البحرين، وناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً.



وأشارت الجامعة العربية في بيان إلى أن إقرار تعيين نبيل فهمي جاء بتفويض من القادة العرب، كما تم بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة في الخارج.



وأوضحت الجامعة أن الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة قبل بدء الجلسة الرسمية.



ومن المنتظر أن يتولى الأمين العام الجديد مهامه اعتباراً من الأول من يوليو القادم خلفاً لـ«أبو الغيط» الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو الجاري، والذي يشغل المنصب منذ 2016.



وُلد نبيل فهمي عام 1951 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان والده إسماعيل فهمي يعمل دبلوماسياً وأصبح لاحقاً وزير خارجية مصر عام 1973، واستقال عام 1977 احتجاجاً على زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس.



بدأ فهمي عمله الحكومي عام 1974 لدى مدير مكتب الرئيس أنور السادات، وتدرج في السلك الدبلوماسي المصري، وشغل عدة مناصب داخل وزارة الخارجية، من بينها العمل في بعثات مصر لدى الأمم المتحدة، كما تم تعيينه سفيراً لمصر لدى اليابان بين عامي 1997 و1999، ثم سفير مصر لدى الولايات المتحدة من 1999 حتى 2008.



كما شغل فهمي منصب وزير خارجية مصر من يونيو 2013 حتى يوليو 2014، وهي فترة شهدت أحداثاً وتغيرات سياسية كبيرة، على خلفية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على يد الجيش المصري في 30 يونيو.



وانخرط فهمي في العمل الأكاديمي وشغل منصب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2009 و2022، كما درس قضايا الأمن الدولي والعلاقات الدولية، وله العديد من المقالات والتحليلات المنشورة في دوريات ومراكز بحثية معروفة، وله بعض المؤلفات مثل كتاب «دبلوماسية مصر في الحرب والسلام والمرحلة الانتقالية»، وكتاب «من قلب الأحداث».