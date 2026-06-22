أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم (الإثنين) أن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومخرجات الاجتماع الوزاري الـ167.



وجاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء الخارجية بدول المجلس، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165) اليوم في العاصمة الأردنية عمان.



وقال البديوي: «تم خلال الاجتماع الترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على دعم جهود الوساطة والتهدئة، وأن يسهم هذا التوقيع في الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».



وأشار الأمين العام إلى أنه تم كذلك بحث مخرجات وتوصيات الاجتماع الوزاري الـ167 الذي عُقد في بداية يونيو، التي تأتي في إطار جهود التكامل بين دول مجلس التعاون، ومكتسبات المسيرة للمجلس.