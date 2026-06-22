أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات مع إيران في سويسرا «أحرزت تقدماً جيداً للغاية»، مشيراً إلى أن «المحادثات الفنية مستمرة». وكشف خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، أن طهران وافقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها.



وتوقع فانس أن من المحتمل أن تبدأ المحادثات بشأن عمليات التفتيش في أقرب وقت هذا الأسبوع، مضيفاً بشأن موعد بدء عمل مفتشي الطاقة النووية: «ربما هذا الأسبوع وربما اليوم». وأكد أن واشنطن «تريد وقفاً إقليمياً لإطلاق النار»، مشيراً إلى ضرورة وقف الهجمات في لبنان.



ومن مقر انعقاد المباحثات التي استمرت حتى ساعات الصباح اليوم في سويسرا، أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح. وأفاد بأن المحادثات الفنية ستستمر خلال الأسابيع والأيام القادمة، مشدداً على أن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة. وقال: «وضعنا أساساً متيناً للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح،



وأكدنا استمرار المفاوضات بشأن تسوية الصراع بين لبنان وإسرائيل»، مشيراً: «وضعنا آلية لنزع سلاح حزب الله.. ونريد حماية أمن إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان».



وأضاف فانس: «نريد وقفاً لإطلاق النار بالمنطقة»، وتابع متحدثاً عن لبنان: «العمل قيد الإنجاز.. سيكون هذا موضع نقاش مستمر». وكشف أنه يجري العمل على آلية لضمان استقرار الوضع في لبنان.



وبشأن الأصول الإيرانية، قال: «نريد وضع آلية تضمن أن الأموال ستساعد الإيرانيين لا أن تمول الإرهاب».



من جهة أخرى، يزور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إسلام آباد غداً (الثلاثاء)، إذ يلتقي بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.



ويرجح أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا أمن الحدود والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى ملفات التجارة والطاقة والتعاون الاقتصادي.



ويبحث الجانبان تطورات المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة المستجدات المرتبطة بـ«مذكرة تفاهم إسلام آباد» والجهود الدبلوماسية والوساطات الجارية في هذا الإطار.