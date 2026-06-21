أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أمله في إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان، لدى مغادرته من قاعدة أندروز الجوية المشتركة متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران.



وقال فانس: «لا يمكنني البقاء هناك سوى يوم أو يومين، ونأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان، وهما القضيتان الرئيسيتان اللتان سنركز عليهما»، موضحاً أنه واثق من أن الإيرانيين لديهم أيضاً قضايا يرغبون في مناقشتها.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان القتال في لبنان يهدد المسار الدبلوماسي، قال فانس: «الأوضاع تتحسن بالفعل، ووتيرة التصعيد بدأت تتراجع قليلاً»، موضحاً أن إسرائيل ولبنان يريدان الأمن.



وأضاف: «يدير وزير الخارجية ماركو روبيو والفريق بأكمله التطورات في لبنان بشكل نشط، وعلى الرغم مما تتناقله العناوين، فإن الأوضاع تتحسن بالفعل، ووتيرة التصعيد تتباطأ قليلاً».



وطالب «حزب الله» اللبناني بالتوقف عن مهاجمة إسرائيل، مبيناً أنه سيعمل على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان.



ونشر متحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي مقطع فيديو عبر منصة «إكس»، يظهر جي دي فانس يصعد على متن طائرة معلقاً: «نائب الرئيس ينطلق من واشنطن العاصمة في طريقه إلى سويسرا».



وكان الوفد الإيراني المفاوض قد وصل إلى مدينة زيورخ السويسرية التي ستعقد فيها المحادثات، فيما لحقه الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف.



وكان وفد أمريكي يضم المبعوث ستيف ويتكوف وكوشنر قد وصل إلى سويسرا في وقت سابق.