تنضم مدرسة «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» النموذجية في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، إلى منظومة الـ40 مدرسة نموذجية التي شيدها وجهزها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية؛ لتشكل صرحاً تعليمياً حديثاً يحتضن أحلام المستقبل، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية قدرات الطلاب وزيادة فرص التعليم، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.



ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية الدعم السعودي السخي والمتواصل لمحافظة شبوة، حيث امتلأت مقاعد الدراسة بطموح الطلاب والطالبات الذين وجدوا في هذا الصرح التعليمي بيئة نموذجية ومحفزة.

حضور طلابي كبير في المدرسة التي شيدها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.



والتقت «عكاظ» مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة سالم حنش، الذي استهل حديثه بتقديم الشكر الجزيل للصحيفة، على حضورها الميداني الفاعل وتسليطها الضوء على مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة.



وأكّد حنش أن دعم المملكة العربية السعودية في مجال التنمية باليمن، وخصوصاً قطاع التعليم عبر برنامج البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، له إسهامات عديدة وملموسة، مستشهداً بالمدرسة النموذجية في مديرية نصاب، والتي تتكون من 12 فصلاً دراسياً مع كامل ملحقاتها من أثاث مدرسي متكامل، ومكاتب للإدارة المعلمين، وغرفة حاسوب مجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن تزويدها بمنظومة طاقة شمسية.

مدرسة شيدتها السعودية في نصاب بمحافظة شبوة.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم أن هذه المدرسة أقيمت في موقع مدرسة قديمة جداً ومتهالكة، وتخدم حالياً نحو 800 طالب وطالبة، حيث جرى الاستفادة منها في تغطية الاحتياج الشديد والملح في هذه المديرية، مشيراً إلى أن الطلاب والمجتمع المحيط استفادوا منها استفادة كبيرة جداً في هذه المرحلة.



ونوه حنش بالارتياح الشعبي الشديد والواسع جراء هذا التدخل التنموي في المنطقة، قائلاً: «إننا في محافظة شبوة، بقيادة السلطة المحلية، نشكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على كل ما يقدمه للمحافظة، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم ورفد القطاع التربوي والتعليمي في عدة اتجاهات، لما له من أهمية بالغة في دعم العملية التعليمية التي تحتاج الكثير، وبإذن الله سيكون البرنامج السعودي عوناً وسنداً لنا دائماً».