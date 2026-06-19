أكد مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي، أن اليمن يعاني من كارثة إنسانية نتيجة الزراعة المستمرة للألغام من قبل المليشيات الحوثية في مناطق مدنية.

وكشف أن زراعة الألغام لم تتوقف يوماً واحداً، معلنا أنه لا يوجد شبر واحد من الأراضي اليمنية في منأى عن خطر الألغام الحوثية.



ورفع القصيبي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من أعمال إنسانية شملت الأشقاء والأصدقاء في كافة أنحاء العالم.



وقال في تصريح بمناسبة إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تمديد عمل مشروع «مسام» للسنة التاسعة على التوالي: إن المشروع يمثل أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها المملكة للشعب اليمني، لافتا إلى ما يقدمه رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي والأجهزة الحكومية للمشروع وتذليل الصعوبات أمامه لتمكينه من أداء رسالته الإنسانية.



وأفاد القصيبي بأن «مسام» قدم خلال السنوات الثماني الماضية العديد من التضحيات، حيث فقد 33 شهيداً، لافتا إلى أن العاملين في المشروع صمموا منذ اليوم الأول للعمل في الأراضي اليمنية على بذل الغالي والنفيس لتحقيق الهدف الأسمى، وهو يمن خالٍ من الألغام.



وأضاف أن المشروع تمكن منذ بدء أعماله منتصف يونيو 2018 وحتى (12يونيو 2026) من نزع 567,182 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، منها 151,554 لغماً مضاداً للدبابات و7,358 لغماً مضاداً للأفراد و8,464 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 399,806 ذخائر غير منفجرة. في حين بلغ إجمالي المساحة التي تمكنت فرق المشروع من تطهيرها 81,343,277 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.



وأشار القصيبي إلى أن عدد فرق المشروع ارتفع في السنة الماضية إلى 42 فريقاً، تلبية للحاجة المتزايدة من أعمال نزع الألغام، بعد أن عثرنا عليها في مدارس ومزارع وآبار مياه وطرق، مؤكدا أن الضحايا في جميع هذه المواقع أطفال ونساء وشيوخ.



وأوضح أن المشروع يواصل العمل إلى جانب مهماته الميدانية في تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في مجال نزع الألغام على أيدي خبراء سعوديين ودوليين، معرباً عن تقديره للجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وعلى رأسها اللواء الركن أمين صالح العقيلي.