استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم (الجمعة)، سفير خادم الحرمين الشريفين فهد الدوسري، الذي قدّم له أوراق اعتماده سفيراً للمملكة العربية السعودية في لبنان.



وخلال اللقاء، نقل السفير الدوسري إلى الرئيس عون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



من جهته، حمّل الرئيس عون السفير الدوسري تحياته لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، كما تمنى للسفير التوفيق في مهماته الجديدة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.