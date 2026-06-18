أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم (الخميس)، عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».



وشدد وزير الخارجية الكويتي على «أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة»، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.



بدوره، قال عراقجي إنه أكد خلال هذا الاتصال على أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسهم اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».