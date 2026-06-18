كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن مصادرة عشرات الطائرات المسيّرة منذ انطلاق منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حماية الملاعب والجماهير من أي تهديدات محتملة.

وأوضحت الوزارة أن فرق مكافحة الطائرات المسيّرة، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية والجهات الفيدرالية، نجحت في رصد واعتراض عدد كبير من الطائرات التي دخلت مناطق حظر الطيران المحيطة بالملاعب المستضيفة للمباريات، وفي بعض الحالات، تم إسقاط الطائرات ومصادرتها بالكامل.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن فرق مواجهة الطائرات المسيّرة تعمل بشكل مكثف لتأمين المباريات في 8 من أصل 11 ملعبًا تستضيف البطولة.

ولم توضح السلطات ما إذا كانت أي من الطائرات المضبوطة تحمل متفجرات أو أجهزة يمكن استخدامها في تنفيذ أعمال تخريبية، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديدات المحتملة.

وفي تطور لافت، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، أن السلطات أحبطت، مؤخرًا، مخططًا لاستهداف فعالية خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض باستخدام طائرات مسيّرة محملة بمواد متفجرة.

كما كشف باتيل أن المكتب ألقى القبض على مهاجر غير مصرح له بالإقامة في الولايات المتحدة بعد تشغيله طائرة مسيّرة بالقرب من منطقة مخصصة لمشجعي البطولة في مدينة أتلانتا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت السلطات بين 11 و16 يونيو ما مجموعه 145 حالة اختراق للمجال الجوي المحظور حول ثمانية ملاعب في مدن أتلانتا ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي وسياتل وبوسطن وسان فرانسيسكو وفيلادلفيا.

وأشارت الوزارة إلى نجاح السلطات في التعامل مع 55 طائرة مسيّرة عبر إجراءات فنية وأمنية مختلفة، فيما تمت مصادرة 39 طائرة أخرى بشكل مباشر.

وتصدرت مدينة أتلانتا قائمة المدن الأكثر تسجيلًا للحوادث، بعدما رصدت السلطات 36 اختراقًا للمجال الجوي المحظور قرب الفعاليات الرياضية، وتمكنت من التعامل مع 20 منها ومصادرة 11 طائرة.

وشاركت في عمليات الرصد والتصدي عدة جهات فيدرالية؛ من بينها هيئة الجمارك وحماية الحدود، وجهاز الحماية الفيدرالية، وخفر السواحل الأمريكي.

من جانبه، أقر وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين -خلال جلسة استماع بالكونغرس- بأن السلطات لا تزال تواجه تحديات في مواكبة التطور السريع لتقنيات الطائرات المسيّرة، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في هذا المجال.

وقال مولين إن الولايات المتحدة أنفقت موارد مالية وتقنية ضخمة لتعزيز قدراتها الهجومية باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن أنظمة التصدي لهذه الطائرات ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير، مشيرًا إلى أن معظم الجهات الأمنية حول العالم ما زالت متأخرة نسبيًا في هذا الجانب.