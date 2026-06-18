وصفت بأكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على روسيا، شنت أوكرانيا اليوم (الخميس) هجوماً جوياً مكثفاً على مصفاة نفط رئيسية في موسكو للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية التجارية في مطارات موسكو.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت فوق حي كابوتنيا المكتظ بالسكان جنوب شرق البلاد، حيث تقع مصفاة النفط التي تزود العاصمة بالوقود.



وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين: «تواصل قوات الدفاع الجوي صد هجوم واسع النطاق، وقد تمكنت عدة طائرات مسيرة من الوصول إلى مصفاة النفط في موسكو»، مضيفاً أن مركزاً تجارياً لحقت به أضرار طفيفة.



وأوضح سوبيانين أن 180 طائرة أُسقطت في محيط موسكو وحدها، في حين ذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أن الهجوم على موسكو يُعد من أكبر الهجمات هذا العام.



بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 555 طائرة مسيرة في أنحاء البلاد.



من جهة أخرى، أعلنت موسكو تعليق الرحلات الجوية في جميع مطاراتها، وأُغلق الطريق السريع المحيط بالعاصمة بالقرب من المصفاة، كما أعلن مطار شيريميتيفو، أكثر مطارات موسكو ازدحاماً، الإخلاء.



في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم على موسكو يأتي ضمن جهود أوكرانيا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووصفه بـ«الرد المبرر» على الهجمات الروسية على المدن والمجتمعات الأوكرانية.



وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: «في الليلة الماضية، وصلت عقوباتنا بعيدة المدى مرة أخرى إلى منطقة موسكو، للمرة الثانية هذا الأسبوع، تعرضت مصفاة نفط موسكو للضرب، كما تم استهداف أهداف في منطقة روستوف، هذا رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا، ونتيجة مهمة أخرى لعمل مقاتلينا ضد المنشآت التي تدعم آلة الحرب الروسية».



وأضاف: «في الأيام الأخيرة، لاحظ جميع شركائنا الدقة والفعالية لضرباتنا متوسطة المدى وعقوباتنا بعيدة المدى وحان الوقت لإنهاء الحرب، ويجب على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة في الدبلوماسية».



وكان زيلينسكي صرح أمس، أنه أجرى مكالمة تنسيقية مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي قد تُحدث تغييراً جوهرياً.



وأوضح زيلينسكي أن بلاده حصلت على تعهدات رئيسية بتقديم المزيد من الدعم من قادة العالم المشاركين في قمة مجموعة السبع في فرنسا، بمن فيهم الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام غربية أن روسيا أطلقت من جانبها صواريخ على كييف، للمرة الثانية هذا الأسبوع، عقب هجوم ألحق أضراراً بدير كييف التاريخي الذي يعود تاريخه إلى ألف عام، والذي أثار إدانة دولية واسعة.



من جهة أخرى، ذكر مسؤولون روس أن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل رجل كان داخل سيارته في منطقة بيلجورود الحدودية، كما أسفر هجوم مماثل عن مقتل شخص واشتعال حريق في منشأتين تجاريتين في منطقة روستوف الجنوبية.