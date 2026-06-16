أشاد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، بالمواقف التاريخية الراسخة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، تجاه اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، مؤكداً أن العطاء الأخوي السخي الذي تقدمه المملكة يمثل امتداداً لنهجٍ ثابت وعميق لم تبدله الأزمات، وتجسد بشكل جليّ قبل الأزمة وخلالها وفي مواجهة الانقلاب الحوثي.

وقال البركاني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «X» اليوم (الثلاثاء)، عقب زيارته مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر: «سعدت اليوم بزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واستمعت من السفير آل جابر إلى عرضٍ شاملٍ للجهود الأخوية الصادقة التي تبذلها المملكة في دعم اليمن وتنميته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلى جانب مبادراتها الإنسانية والاقتصادية والتنموية الممتدة في مختلف المجالات».

وأضاف رئيس البرلمان اليمني أن هذا العطاء الأخوي السخي شهدته مختلف المحافظات اليمنية واستفاد منه ملايين اليمنيين، معبراً عن إكباره البالغ لحجم العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية التي يضطلع بها السفير محمد آل جابر منذ الأيام الأولى للأزمة؛ إذ ظل حاضراً في ميادين العمل السياسي والتنموي والإنساني، ومواصلاً جهوده دون تردد أو كلل لخدمة اليمن واليمنيين.

​ورفع البركاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعمٍ أخويٍ كريم لليمن وشعبه، مؤكداً أن المواقف النبيلة والمبادرات السعودية ستظل محل تقدير وامتنان دائمين لدى الشعب اليمني.