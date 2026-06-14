نجحت السلطات السورية في تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد من أفرادها.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأحد، أن إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، نفذت سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور.



وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، ولفتت إلى أن هذه العملية المحكمة أسفرت عن مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج.



وذكرت أن هذه العملية تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.



وأتلفت السلطات السورية خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام السابق على إنتاجها وتصنيعها وترويجها داخل المجتمع السوري، إضافة إلى تهريبها إلى دول الجوار، وفق ما أفادت وكالة سانا.



يذكر أن تجارة وصناعة الكبتاغون توسعت خلال سنوات الحرب في سورية، مع اتخراط جهات أمنية رفيعة في التغطية على نشاط المهربين والتجار.



وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سورية إبان الحرب التي اندلعت عام 2011، وكان بيع هذه المادة المنشطة وغير القانونية يعد مصدراً أساساً لتمويل نظام الرئيس السابق بشار الأسد.