أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة اليوم (الأحد)، فوز ممثلين في مجلس الشعب عن منطقة عين العرب في محافظة حلب وثلاثة عن دائرة الحسكة و4 ممثلين عن دائرة القامشلي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «سانا» عن نجمة قوله: «فاز افرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف بعضوية مجلس الشعب عن ‏منطقة عين العرب بمحافظة حلب، وكل من إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصلة يوسف بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الحسكة»، مضيفاً: «وفاز كل من كيم حسين إبراهيم، ورضوان عثمان سيدو، وعبدالحليم خضر العلي، ومحمود ماضي العلي بعضوية مجلس الشعب عن دائرة القامشلي في محافظة الحسكة».



وانطلقت صباح اليوم (الأحد) انتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري في دوائر انتخابية بمحافظتي الحسكة وحلب، بعد إرجائها إثر تحديات أمنية ميدانية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن صناديق الاقتراع فُتحت صباحاً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب، وستستمر حتى الساعة 12 ظهراً، مع إمكانية تمديدها ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع (نصف عدد الناخبين)، وبعد ذلك تُغلق الصناديق بغض النظر عن نسبة المقترعين، مبينة أن فرز الأصوات سيبدأ مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، على أن تُعلن النتائج الأولية لاحقاً.



وكانت سورية قد أجرت في أكتوبر 2025 أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعد 24 عاماً في الحكم، لكن لجنة الانتخابات أعلنت في أغسطس تأجيل الاقتراع في محافظات السويداء جنوباً والرقة والحسكة شمال شرق، بسبب التحديات الأمنية. وفي مارس الماضي أُجريت انتخابات في محافظة الرقة، وفاز 4 مرشحين بعد تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 90%.



وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات، مع إمكانية تمديدها عاماً إضافياً. كما سيتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة والعفو العام.