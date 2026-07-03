خفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من حدة خططه لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بعدما رفض البيت الأبيض مقترحاً كان يعتزم الإعلان عنه خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.



وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هيجسيث كان يخطط للإعلان عن تخفيضات إضافية في القوات الأمريكية بأوروبا، تتجاوز إلغاء نشر لواء مدرع في بولندا وسحب لواء مشاة من رومانيا، إلا أن المقترح قوبل بالرفض بعد مناقشته مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة ماركو روبيو وعدد من كبار المسؤولين.



وأعلن هيجسيث أن وزارة الدفاع ستجري مراجعة شاملة لتمركز القوات الأمريكية في أوروبا، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد حجم أو توقيت أي تخفيضات مستقبلية.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الرئيس دونالد ترمب في انتقاد دول حلف الناتو، معتبراً أنها لا تتحمل نصيبها العادل من الإنفاق الدفاعي، كما انتقد مواقف بعض الحلفاء تجاه الحرب مع إيران. وأثارت تصريحات هيجسيث ومقترحاته قلقاً واسعاً داخل الحلف، وكذلك بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين، خشية أن تؤدي إلى إضعاف التحالف وتشجيع روسيا.



من جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن هيجسيث حرص على أن تتماشى مواقفه مع توجهات الرئيس، ولم يسع إلى تقييد حرية ترمب في اتخاذ القرار بشأن مستقبل القوات الأمريكية.



ويتوقع أن يهيمن ملف الوجود العسكري الأمريكي والإنفاق الدفاعي الأوروبي على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في أنقرة الأسبوع القادم، إذ يسعى الحلف إلى إظهار وحدة الصف ودعم أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تؤثر الخلافات مع ترمب على أجواء القمة.



وتنسجم المناقشات مع إستراتيجية الدفاع الأمريكية الصادرة في يناير الماضي، وتدعو إلى تقليص الوجود العسكري في أوروبا والتركيز بصورة أكبر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع نقل مسؤولية الدفاع التقليدي عن القارة الأوروبية إلى حلفائها.



وأثار هيجسيث جدلاً في مايو الماضي عندما ألغى بشكل مفاجئ إرسال لواء مدرع إلى بولندا، ما أثار انتقادات من مسؤولين أمريكيين وبولنديين بسبب غياب التشاور المسبق. وأفادت تقارير بأن ترمب استفسر شخصياً عن أسباب هذا القرار، قبل أن يعلن لاحقاً عزمه إرسال خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا، وهي خطوة لم تُنفذ حتى الآن.



ورغم التراجع المؤقت، لا تزال احتمالات تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا مطروحة، في ظل دعم هيجسيث ومساعديه لإعادة توزيع القوات بما يتوافق مع أولويات واشنطن الإستراتيجية الجديدة.