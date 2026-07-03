حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن كارثة حقوقية وإنسانية جديدة تنتظر مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأطلق ما وصفه بـ«الإنذار الأحمر» بشأن الأوضاع في المدينة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تكرار السيناريو الذي شهدته مدينة الفاشر في إقليم دارفور.



وكشف المسؤول الأممي أن المؤشرات القادمة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع وقوع فظائع جديدة في السودان.



وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم (الجمعة)، جلسة بناءً على طلب من المملكة المتحدة، وبدعم كل من ألمانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا، لمناقشة التصعيد العسكري والإنساني في مدينة الأبيض ومحيطها، وسط تقارير عن حصار متواصل لقوات الدعم السريع على المدينة على مدار أسابيع.



ويعيش سكان الأبيض منذ نحو 18 شهرًا ظروفًا أشبه بالحصار، نتيجة استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط المدينة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة متسارعة.



وكثفت قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هجماتها بالطائرات المسيرة على الأبيض، مستهدفة البنية التحتية، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان والنازحين.



وشهدت المدينة ومحيطها ما لا يقل عن 15 هجومًا بالطائرات المسيرة بين 6 و28 يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 45 مدنيًا وإصابة 41 آخرين. وحذرت المنظمات الأممية من أن استمرار الهجمات يرفع من خطر وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين. وفق آخر تقارير للأمم المتحدة.



واتهمت الأمم المتحدة والسلطات المحلية قوات الدعم السريع باستهداف البنية التحتية الحيوية للمدينة، بما في ذلك محطات الكهرباء والمياه ومستودعات الوقود وناقلات المحروقات. وأدى استهداف المحطات التحويلية الرئيسية للكهرباء إلى دخول أجزاء واسعة من المدينة في ظلام دامس منذ نحو ثلاثة أسابيع، بينما تسبب تدمير محطات الوقود واستهداف ناقلات المحروقات في أزمة وقود خانقة، انعكست بصورة مباشرة على حركة النقل وتشغيل المستشفيات والخدمات الأساسية.



ويعيش نحو 3 ملايين شخص من سكان الأبيض والنازحين إليها أوضاعًا إنسانية معقدة، في ظل تداخل أزمات الكهرباء والمياه والوقود والخدمات الصحية، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وشح بعضها. كما حذرت منظمات إنسانية من أن استمرار استهداف البنية التحتية قد يؤدي إلى انهيار كامل للخدمات الأساسية في المدينة.