واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال إبهار عشاق كرة القدم في كأس العالم 2026، بعدما سجل حضورًا لافتًا في واحدة من أبرز الإحصاءات الهجومية بتاريخ البطولة.



وبات يامال رابع أكثر لاعب لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء المنافس لكل 90 دقيقة في تاريخ كأس العالم منذ بدء جمع البيانات عام 1966، بمعدل 11.2 لمسة، في رقم يعكس خطورته الكبيرة وتحركاته المستمرة في الثلث الهجومي.



ويتصدر الإيطالي لويجي ريفا القائمة التاريخية بمعدل 12.4 لمسة، يليه الأسكتلندي جو جوردان (11.8)، ثم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (11.4)، قبل أن يأتي لامين يامال في المركز الرابع، متقدمًا على مواطنه ميكيل أويارزابال والأسترالي مارك فيدوكا، اللذين يتقاسمان المركز الخامس بمعدل 10.8 لمسة.



ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتصاعدة ليامال، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة، ويثبت أنه أحد أبرز نجوم مونديال 2026 وأكثر اللاعبين تأثيرًا في الخط الأمامي للمنتخب الإسباني.