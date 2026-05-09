كشف مدير عام مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدكتور مروان منصور، عن قفزات نوعية في أداء المستشفى الذي بات يمثل شريان الحياة للقطاع الصحي في اليمن.



وأكد في حوار خاص لـ«عكاظ» أن المستشفى، بدعم وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجح في تقديم منظومة علاجية متكاملة ومجانية بالكامل، ساهمت بفعالية في توطين الجراحات المعقدة وتقليل فاتورة السفر للعلاج بالخارج، مستقبلاً المرضى من كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.



​تجهيزات تضاهي المراكز العالمية



​وأوضح الدكتور منصور أن المستشفى يتكون من صرحين رئيسيين؛ المستشفى العام ومركز قلب متطور، ويضم المستشفى العام 14 عيادة تخصصية تغطي كافة الاحتياجات الطبية، مدعومة بـ 6 غرف عمليات كبرى، وأقسام ترقيد وعناية مركزة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة بسعة 10 أسرة.



وأشار إلى أن المستشفى يمتلك أحدث التجهيزات التقنية عالمياً، بما في ذلك أجهزة الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية، وجهاز الأشعة المقطعية للقلب الذي يعد الوحيد من نوعه في اليمن قاطبة.



​لغة الأرقام.. عطاء بلا حدود



​وفي جردة حساب للأرقام المحققة منذ تدشين العمل في 30 يناير 2023 وحتى 5 أبريل 2026، استعرض مدير المستشفى الدكتور مروان منصور عن إحصائيات ضخمة تعكس حجم الجهد المبذول؛ حيث تجاوز إجمالي الخدمات الطبية المقدمة حاجز الـ 4,091,143 خدمة مجانية، بدعم سعودي سخي.



وكشف منصور عن نجاح الكوادر الطبية في إجراء 26,002 عملية جراحية نوعية بمعدل يومي يتجاوز 45 عملية، مشيراً إلى أن العيادات التخصصية استقبلت 1,526,653 معاينة طبية، بمتوسط تدفق بشري يتراوح بين 3000 إلى 3500 مريض يومياً.



وأوضح أن منظومة الدعم السعودي شملت كافة الأقسام المساندة، حيث أنجزت المختبرات 1,895,457 فحصاً، وقدمت أقسام الأشعة 261,766 إجراءً تشخيصياً، فيما بلغت الوصفات الدوائية المصروفة بالمجان 918,445 وصفة، مؤكداً أن هذه الإحصائيات تبرهن على الدور المحوري للصرح السعودي كشريان حياة يغطي احتياجات المرضى من كافة المحافظات اليمنية.



​تنوع جراحي وتخصصات دقيقة



​وحول تفاصيل العمليات الجراحية، بيّن منصور أن الجراحات توزعت لتشمل كافة التخصصات؛ حيث تم إجراء 6051 عملية جراحة عامة، و5188 جراحة نساء وولادة، و4336 جراحة عيون، و3438 جراحة عظام، إضافة إلى 2563 جراحة مسالك بولية، و2355 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و212 عملية مخ وأعصاب، و1859 عملية مناظير للجهاز الهضمي، مؤكداً أن المريض يحصل على (العلاج، الترقيد، والتغذية) له ولمرافقه مجاناً وبأعلى المعايير.



​منارة تدريبية واستدامة



​واختتم الدكتور مروان منصور حديثه بالتأكيد على الدور الأكاديمي للمستشفى، مشيراً إلى وجود مجلس أكاديمي للتدريب والتعليم، حيث يتم استقبال ودفعات من أطباء جامعة عدن كل 6 أشهر للتدريب المكثف.



كما لفت إلى اعتماد دبلومات تخصصية في (العناية المركزة والعناية التنفسية) مصرحة من وزارة الصحة، لرفد السوق الطبي اليمني بكوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، تحت إشراف استشاريين من الداخل والخارج، بما يضمن استدامة الأثر الصحي لهذا المشروع السعودي الرائد.